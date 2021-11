Bad Mergentheim. Bis zum Freitag kommt es in der Mergentheimer Innenstadt zu einigen Verkehrsbehinderungen, weil Grabungen und Anschlussarbeiten für Versorgungsleitungen neben dem „Seegarten-Quartier“ (ehemaliges Kaufland-Areal) zu einer Fahrbahn-Teilsperrung in der Wachbacher Straße führen. Das hat mehrere Umleitungen im Stadtgebiet zur Folge. So muss zum Beispiel der überörtliche Verkehr Richtung Altstadt über die Westumgehung und Schillerstraße fahren. sabix/Bild: Sascha Bickel

