Birgit Rothenfels als Vorsitzende bestätigt

Hachtel. Nach zweijähriger Corona-Pause fand wieder eine Jahreshauptversammlung des SV Hachtel im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Vorsitzende Birgit Rothenfels begrüßte alle und verlas ihren Bericht, der sich über die Jahre 2019 bis 2021 erstreckte. Sie bedauerte, dass in den vergangenen zwei Jahren sowohl die Sportvereinsaktionen als auch das Zugehörigkeitsgefühl vieler Mitglieder etwas gelitten hätte. Beides wolle man im kommenden Jahr durch zahlreiche Aktionen wieder zum Leben erwecken. Positiv hob sie hervor, dass der SV Hachtel in dieser schwierigen Zeit nur wenige Mitglieder verloren hätte.

Abschließend blickte Rothenfels positiv in die Zukunft und übergab an die Schriftführerin Andrea Brand, die ebenfalls einen Drei-Jahres-Rückblick zum Besten gab. Im Anschluss folgte der Bericht der Schatzmeisterin Margret Brunner, die die Finanzen der letzten Jahre wie immer positiv offenlegen konnte. Sie erhielt von beiden Kassenprüfern nur Lob und somit die Entlastung.

Bevor die Neuwahlen durchgeführt wurden, teilte die Vorsitzende mit, dass sich das Vereinsausschussgremium beinahe vollständig zur Wiederwahl bereiterklärt hatte. Kornelia Ehrmann stellte aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt zur Verfügung. Sie wurde nach 25-jähriger Zugehörigkeit, zum Bedauern aller, würdevoll verabschiedet. Ehrmann war jahrelang selbst als erste beziehungsweise zweite Vorsitzende tätig und unterstützte das Gremium in den letzten sieben Jahren als Beisitzerin mit großem Engagement.

Der freiwerdende Posten wurde durch Claudia Rupp wieder besetzt, weshalb die Wahlen, die von Ortsvorsteher Reinhard Brand durchgeführt wurden, zügig vonstatten gingen.

Birgit Rothenfels wurde in ihrer vierten Wahlperiode als Vorsitzende bestätigt, Ute Schmitt trat erneut den zweiten Vorsitz und Andrea Brand als Schriftführerin an. Margret Brunner blieb dem Verein bereits das 32. Jahr in Folge als Kassenwartin erhalten. Zudem wurde ein sechsköpfiges Beisitzer-Team gewählt: Dorothea Gahm, Elisabeth Schmitt, Karl-Heinz Strauß, Evelyn Ehrmann, Anna Brunner und Claudia Rupp.

Mit einem Ausblick auf das kommende Vereinsjahr und einer kurzweiligen Bildpräsentation über das aktive Vereinsleben vor der Corona-Pandemie, ging die Sitzung zu Ende. pm