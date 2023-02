Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis - Messe „Meet & Greet“ in Bad Mergentheim. Auszeichnungen gingen an vier Betriebe im Landkreis Bio-Qualitätssiegel für Betriebe in Creglingen, Igersheim, Königheim und Wertheim

Die „Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis“ hat im vergangenen Jahr ein neues Qualitätssiegel ins Leben gerufen. Die Auszeichnung der ersten Nahrungsprodukte mit diesem Siegel erfolgte jetzt in der Wandelhalle in Bad Mergentheim.