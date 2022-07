Bildungsreise für Senioren

Bad Mergentheim. Eine Bildungsreise für Seniorinnen und Senioren führt Ende August nach Woltersdorf an der Schleuse, welches vor den Toren Berlins liegt. Das Reiseprogramm beinhaltet unter anderem eine Stadtführung in Berlin mit Schifffahrt auf der Spree, einen Ausflug nach Potsdam mit Besichtigung des Weltkulturerbes Schloss Sanssouci, eine Fahrt in den Spreewald mit Kahnrundfahrt und bei der Heimfahrt ein Zwischenstopp in Leipzig mit Stadtrundgang. In Woltersdorf selbst besteht die Möglichkeit, eine Fahrt mit der ältesten Straßenbahn Deutschlands zu unternehmen, die Schleuse zu besichtigen und den Aussichtsturm mit Filmmuseum auf dem Kranichsberg zu besuchen. Unterkunft ist das EC Begegnungs- und Bildungszentrum Woltersdorf.