Bildstock des Deutschen Ordens von 1577 wird restauriert

Bad Mergentheim. In der jüngsten Vorstandssitzung des Vereins Deutschordensmuseum Bad Mergentheim diskutierten die Teilnehmer mehrere für die Arbeit des Vereins bedeutsame Punkte. Es wurden auch Beschlüsse gefasst. Dabei hatten die anwesenden elf Vorstands- und Beiratsmitglieder (zwei waren entschuldigt) nicht nur die üblichen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, sondern auch eine umfangreiche Tagesordnung mit mehreren wichtigen Punkten abzuarbeiten.

AdUnit urban-intext1

Breiten Raum nahm in der Vorstandssitzung ein für Bevölkerung und Gäste ganz offensichtlicher Beitrag des Vereins zum Stadtbild ein. Bereits im vergangenen Jahr wurde beschlossen, den Bildstock von 1577 beim Verkehrsübungsplatz zu renovieren.

Der Bildstock wird restauriert. © DOM

Hintergrund: Der Bildstock – er stand seit den 1950er Jahren an diesem Standort, sein ursprünglicher Standplatz ist nicht mehr bekannt – litt stark unter dem Einfluss der Witterung und des dichten Bewuchses der Bäume und Sträucher. Daher war er unansehnlich und schadhaft geworden.

Im engen Einvernehmen mit der Stadt wurde der Bildstock Ende April von der Firma Matthias Oed fachgerecht abgebaut und in die Restaurierungswerkstatt von Norbert Eckert gebracht. Die Restaurierungsarbeiten werden voraussichtlich drei Monate dauern. Zusammen mit der Stadt wurde auch ein neuer, gegenüber dem bisherigen Platz gelegener neuer Standort festgelegt.

AdUnit urban-intext2

Ortstermin

Bei einem Ortstermin stellte der Restaurator das benötigte Fundament vor, zudem schlug Eckert auch eine Fundamentumrandung mit abgeflachten Porphyrsteinen vor. Diese Maßnahme gewährleiste den Ablauf von Regenwasser und auch den Schutz des Bildstocks bei künftigen Mäharbeiten. Außerdem ist auf Anregung eines Vorstandsmitgliedes auch die Anbringung einer Info-Tafel mit Hinweisen zum DO-Bildstock, dem Museum und dem Verein vorgesehen.

Der Verein ist laut Pressemitteilung dem Bauamt der Stadtverwaltung für die erfahrene Unterstützung sehr dankbar.

AdUnit urban-intext3

Sehr eingehend wurde den anwesenden Vorstandsmitgliedern vom Gespräch des Vorsitzenden Gernot-Uwe Dziallas, der Museumsbeauftragten Heidi Deeg mit dem Geschäftsführer der Museums-GmbH, Michael Hörrmann (Staatliche Schlösser und Gärten, SSG) und der früheren Museumsleiterin, Maike Trentin-Meyer, berichtet. Bei diesem Gespräch ging es vornehmlich um die im Depot verwahrten Leihgaben, deren fachgerechte Aufbewahrung der GmbH nicht nur Arbeit, sondern auch Kosten bereitet. Die zu bewahrenden Bestände können im Gegensatz zu den Leihgaben in der Dauerausstellung den Besuchern nur sporadisch präsentiert werden. Zusammen mit der Geschäftsführung soll nun eine für alle Beteiligten befriedigende sowie kostensparende Lösung gefunden werden.

AdUnit urban-intext4

Die Vereinsvertreter verwiesen im Gespräch auf die in der Satzung festgelegte Verpflichtung, nämlich Werte und Gegenstände als Museum zu bewahren und damit der Nachwelt zu erhalten.

Das Deutschordensmuseum im Schloss sei nicht nur in einem historisch bedeutsamen Gebäude untergebracht, sondern ein seit 90 Jahren von den Gemeinden des ehemaligen Oberamts Bad Mergentheim gewolltes und verpflichtendes Museum.

Einstimmig beschlossen die Vorstandsmitglieder, die „Mergentheimer Glasbild-Photographien“ aus dem Nachlass von Georg Müller – es handelt sich um knapp 400 Glasplatten, Bilder und Rollfilme – aus dem Leihvertrag mit der GmbH zu entnehmen und der Stadt beziehungsweise dem Stadtarchiv zur weiteren Bearbeitung zu übergeben. Sollten bei der Sichtung Bilder des Hockergrabes oder von anderen archäologisch bedeutsamen Themen gefunden werden, gibt die Stadt diese Glasplatten an den Verein zurück.

Nicht nur Gastronomie und diverse Veranstalter werden von der Pandemie ausgebremst, auch der Verein Deutschordensmuseum konnte im laufenden Jahr noch keine Veranstaltung durchführen. Die regulär im Frühjahr geplante Jahreshauptversammlung kann vorläufig auch nicht stattfinden und soll, sobald es die Bestimmungen wieder zulassen, nachgeholt werden.

Wegen der ausgefallenen Museumskonzerte und Vorträge brachen auch Einnahmen weg. Die Vorstandsmitglieder waren sich jedoch einig darin, die fälligen Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 dennoch einzuziehen und mit diesem Geld auch die Renovierung des Bildstocks zu finanzieren. Bei einem entsprechenden Pandemie-Verlauf soll es im Spätherbst einen Vortrag geben; die bislang ausgefallenen und weiter ausfallenden Vorträge sollen in Abstimmung mit der SSG im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Das obligatorische Jahresabschluss-Konzert ist aber für den 30. Dezember 2021 geplant. Auch wird ein Vortrag für den Herbst angedacht.

Noble Geste

Der Vorsitzende verlas den Brief der Harfenistin Luise Enzian, die sich ausdrücklich für die Spende der Museumskonzert-Abonnenten bedankte; auch ihr Konzert musste im Jahr 2020 coronabedingt abgesagt werden. Den Abonnenten der Konzertreihe 2020 hatte der Vorstand die Frage gestellt, wie mit diesen Abo-Gebühren von 2020 umgegangen werden soll, nachdem nur zwei Konzerte stattfinden konnten. Luise Enzian ist eine gebürtige Mergentheimerin, ging hier zur Schule und sang im Schulchor viele Jahre mit. Jetzt lebt sie als freischaffende Künstlerin in Berlin. Nahezu alle Abonnenten hatten daraufhin erklärt, das Geld nicht zurückhaben zu wollen und stattdessen dem Verein beziehungsweise der Künstlerin zu spenden – eine zweifellos noble Geste.

Das kommende Jahr 2022 ist ein Jubiläumsjahr, zu dem auch der Verein Deutschordensmuseum einen Beitrag leisten will. Herzog Paul, Neffe des Württembergischen Königs Friedrich I., lebte von 1827 bis zu seinem Tod 1860 im Deutschordensschloss. Der Herzog wurde damals von der Stadt zum Ehrenbürger ernannt und war Betreiber eines der größten privaten Naturgeschichtsmuseen, das sich in den Räumen des Schlosses befand. Geboren wurde der Herzog am 25. Juni 1797 im elterlichen Schloss in Carlsruhe in Schlesien. Anlässlich des 225. Jahrestages seiner Geburt will der Verein nun versuchen, zusammen mit der Stadt, der Museums-GmbH-Geschäftsführung und dem Historischen Schützencorps, im angemessen festlichen Rahmen eine kleine Sonderausstellung im Schloss zu organisieren und zu veranstalten. gud