Bilder des Glaubens im Gemeindezentrum

Bad Mergentheim. Die Evangelische Kirchengemeinde veranstaltet im Gemeindezentrum Bad Mergentheim eine weitere Kunstausstellung: „Bilder des Glaubens – Religiöse Malerei in der Postmoderne“. Gezeigt werden exemplarische Gemälde aus der Werkstatt der Kunsttherapeutin Angela Breitinger-Teske aus Nassau. Die detailreichen, farbigen Bilder sind einerseits von konkreten Bibelszenen inspiriert, andererseits werden in bildlichen Andeutungen zahlreiche Einzelmotive aus parallelen biblischen Erzählungen eingeflochten, die aufgespürt werden können. Angela Breitinger-Teske studierte Kunsttherapie an der Fachhochschule Nürtingen, arbeitet in der Kitzbergklinik in Bad Mergentheim und hält als Prädikantin Gottesdienste im Kirchenbezirk Weikersheim. Zur Eröffnung der Ausstellung im Martin-Luther-Saal am 11. November um 19.30 Uhr werden Hans-Jürgen Hinnecke und Ulrich Horch-Enzian die Künstlerin vorstellen und mit ihr ein Werkstattgespräch führen. Alle Interessenten sind zu diesem Ausstellungsprojekt der Kirchengemeinde willkommen. Der Eintritt ist frei. Bild: Hans-Jürgen Hinnecke

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1