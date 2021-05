Bezahlbarer Wohnraum?

Bad Mergentheim treibt nicht nur den Lückenschluss bei der Versorgung mit schnellem Internet voran, sondern auch bei unbebauten Flächen im Kernstadtbereich. Die Stadt verdichtet Räume und schafft Platz für neue Wohnungen sowie Häuser – und auch Einzelhandel. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn der richtige Rahmen vorgegeben wird.

Bezahlbaren Wohnraum zum Mieten oder auch bezahlbare Bauplätze braucht die Kurstadt ganz dringend. Aktuell gehen die Preise aber noch durch die Decke, weil die niedrigen Zinsen ja Finanzierungen angeblich so einfach machen und die Nachfrage so hoch ist. Dass das Baumaterial aber regelrechte Preissprünge in jüngster Zeit macht, Handwerker immer schwerer zu bekommen sind und die Alltagskosten auch steigen, die Löhne beziehungsweise Gehälter der Bau- oder Mietwilligen aber oft nicht die selben prozentualen Zuwächse erleben, sind auch Wahrheiten dieser Zeit.

Es wird also spannend, zu sehen, ob die Stadt und in der Folge die Investoren auch ein Herz für Menschen mit geringerem Budget haben. Ein erstes Signal hierzu gibt die Stadt beim Neubaugebiet „Auenland III“, das gerade erschlossen wird. Die Grundstückspreise pro Quadratmeter werden bald kalkuliert, von über 250 Euro ist die Rede. Für einen Bauplatz mit 400 Quadratmetern Fläche wären also mehr als 100 000 Euro fällig, ohne dass auch nur ein Stein (durch den Bauherrn) bewegt wurde.