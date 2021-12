Bewerbungsfrist endet am 7. Januar

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim weist auf das bevorstehende Ende der Bewerbungsfrist für Bauplätze des neuen Baugebietes „Hohe Äcker IV“ in Löffelstelzen hin. Die Frist endet am Freitag, 7. Januar 2022.

Im Baugebiet „Hohe Äcker IV“ wurden 25 neue Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser geschaffen. Wer sich für ein Baugrundstück in diesem Baugebiet interessiert und noch keine Bewerbung abgegeben hat, kann dies noch tun. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 7. Januar 2022. Alle bis dahin bei der Stadt schriftlich eingegangenen Bewerbungen nehmen an der Erstvergabe der Bauplätze teil. Alle später eingehenden Bewerbungen werden nachrangig behandelt. Interessenten, die sich bereits schriftlich beworben haben, brauchen keine weitere Interessensbekundung abzugeben. Die Bauplatzvergabe erfolgt nach den vom Gemeinderat beschlossenen Vergaberichtlinien. Bewerbungsformulare und die Vergaberichtlinien sind im Internet unter www.bad-mergentheim.de/de/bauenundwohnen/vergaberichtlinien abrufbar. Fragen beantwortet Michael Gabel, Telefon 07931/57-2305, E-Mail: michael.gabel@bad-mergentheim.de.