Bewährte Sicherheit

Gut zu wissen, dass rund um die Uhr Frauen und Männer in der Integrierten Leitstelle des Main-Tauber-Kreises sitzen, um unsere Notrufe unter 112 entgegen zu nehmen. Sie sind die ersten Ansprechpartner, wenn’s brennt oder gekracht hat.

Seit 25 Jahren gibt es jetzt die Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst und die Feuerwehren im gesamten Landkreis – sowie weitere Helfer, wie DLRG und Technisches Hilfswerk – mit Sitz in Bad Mergentheim. Zeit, Danke zu sagen, all jenen, die dort am Telefon und den Bildschirmen ihren Dienst versehen und natürlich auch all denen, die sofort nach der Alarmierung ausrücken, um uns schnell zu helfen.

Die Leitstelle hat sich bewährt und sorgt für unsere Sicherheit – das zeigen die zurückliegenden Jahre. Hier sitzen Menschen, die sich im Landkreis bestens auskennen. Großleitstellen fernab, wie es einige Politiker und Behördenvertreter andenken, darf es allein deshalb schon nicht geben!