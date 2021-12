Betten in Kliniken: Karte in der Leitstelle zeigt, was wo noch frei ist

Bad Mergentheim. Für das DRK und die Feuerwehren geht es bei ihren Einsätzen oft genug um Minuten. Dafür verantwortlich, dass die Zeitspanne zwischen Notruf und dem Eintreffen der Einsatzkräfte möglichst klein bleibt, ist die Integrierte Leitstelle. Deren Chef ist Matthias Hofmann und auch er stellt mit seinem Team ein höheres Einsatzaufkommen bedingt durch Corona und vor allem in den vergangenen zwei Monaten fest. Im Notfallbereich haben die Krankenhäuser eine Meldepflicht der verfügbaren Betten über ein Portal der Landesregierung, auf das die Leitstelle direkt zugreift. Da zeige sich aktuell die starke Belegung der Kliniken, so Hofmann, und so müsse mehr Aufwand betrieben werden, um die passende Klinik für die Patienten zu finden. Dass der Rettungsdienst hin und wieder längere Strecken zurücklege und es bei Corona-Fällen anschließend noch einer Desinfektion des Wagens bedürfe, führe zu größeren Abwesenheiten der Einsatzfahrzeuge und des Personals und dies reduziere die Handlungsspielräume, beklagt Hofmann. Zur Not müssten Kräfte aus Nachbarbereichen anrücken, um die Lücken zu schließen. sabix

