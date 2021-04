Bad Mergentheim. Ein erheblich alkoholisierter Mann, der nur mit Unterhose bekleidet war, wurde am Mittwochmittag, gegen 14.40 Uhr, von einer Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim in Gewahrsam genommen. Noch bevor er in die Ausnüchterungszelle gebracht werden konnte, leistete er Widerstand gegen die Beamten, in dem er sich zunächst weigerte aus dem Streifenwagen auszusteigen und sich dann auf dem Weg in die Zelle wehrte. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Dennoch musste der Mann die Nacht in der Zelle verbringen. Auf ihn kommt laut Polizeibericht eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. pol

AdUnit urban-intext1