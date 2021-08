Betrunkener Fahrer

Bad Mergentheim. Mit mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut war ein Autofahrer mit seinem Wagen in Bad Mergentheim unterwegs. In der Nacht auf Montag, gegen 1.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Audi auf der Bundesstraße 290 auf Höhe der Neunkircher Straße. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch an dem 56-Jährigen wahr und führten einen Test durch. Dieser bestätigte die Wahrnehmung und zeigte über 1,6 Promille an. Daraufhin ging es für den Betrunkenen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen. pol

