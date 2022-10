Betrunken in Bad Mergentheim mit dem Rad unterwegs

Bad Mergentheim. Deutlich unter Alkoholeinfluss unterwegs war am Donnerstagabend ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad in Bad Mergentheim. Zeugen teilten mit, dass der Mann schon mehrfach gestürzt sei, immer wieder jedoch das Rad besteigen und weiterfahren würde. Der Radler wurde gegen 19 Uhr von der Polizeistreife in der Boxberger Straße angetroffen und kontrolliert. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlich Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 39-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

