Besuch per „Click & meet“ teilweise wieder möglich

Bad Mergentheim. Die Stadtbücherei in Bad Mergentheim kann ab Mittwoch, 5. Mai, im Rahmen des so genannten „Click & meet“ nach vorheriger Anmeldung wieder besucht werden.

AdUnit urban-intext1

Zwei Tage pro Woche

Bisher hatte die städtische Einrichtung einen Bestell- und Abholservice angeboten. Jetzt wird sie der Leserschaft an zwei Tagen in der Woche auch wieder zum Stöbern offen stehen. Notwendig ist dafür nur die vorherige Anmeldung, eine Schnelltest-Bescheinigung muss nach der Verordnungslage nicht vorgelegt werden.

Ab Dienstag, 4. Mai, gelten damit in der Bücherei folgende Öffnungszeiten und Service-Angebote: Dienstag Abholservice von 10 bis 12 Uhr; Mittwoch Besuch nach Voranmeldung von 13 bis 16 Uhr; Donnerstag Abholservice von 15 bis 17 Uhr; Freitag Besuch nach Voranmeldung von 10 bis 13 Uhr.

Anmeldung nötig

Wer die Stadtbücherei besuchen möchte, meldet sich telefonisch unter 07931/ 574200 oder per E-Mail an stadtbuecherei@bad-mergentheim.de an. Bei der elektronischen Anmeldung bittet das Bücherei-Team darum, dass zunächst die Bestätigung abgewartet wird. In 30-minütigen Zeitfenstern werden dann maximal acht Personen (inklusive Kinder) gleichzeitig eingelassen.

AdUnit urban-intext2

„Ampel-Technik“

Für den Zugang kommt die bewährte „Ampel-Technik“ an der Eingangstür zum Einsatz. Wer den Aufzug nutzen möchte oder darauf angewiesen ist, sollte dies möglichst schon bei der Anmeldung mitteilen. Eine Beratung am Regal findet aus Hygiene-Gründen nicht statt. Für Dialog und Beratung verweist die Einrichtung auf Telefon oder E-Mail.

Für die Medien-Rückgabe steht weiterhin die elektronische Service-Klappe im Außenbereich des Kulturforums zur Verfügung. Sie öffnet sich nach dem Vorhalten des Leseausweises.

AdUnit urban-intext3

Die Bestellungen im Rahmen des Abholservice („Click & collect“) sollten spätestens einen Tag vor der gewünschten Abholung bei der Bücherei eingehen. stv

AdUnit urban-intext4