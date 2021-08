Beste Leistungen trotz aller Umstände

Bad Mergentheim. Die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim verabschiedete feierlich in einem Festakt 27 Schüler des Beruflichen Gymnasiums mit technischer oder informations-technischer Ausrichtung. Das von Schülerhand konzipierte Fest bot neben Impressionen von Bilderarrangements aus der Zeit am TG/ITG, eines ausgetüftelten Beleuchtungskonzepts sowie herzlicher Schülermoderation auch die klassischen Highlights wie die feierlichen Preis- und Zeugnisübergaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiter Peter Wöhrle eröffnete mit seiner Rede die Veranstaltung offiziell nach einem Grußwort durch den Schüler Paul Weber (TG). Wöhrle maskierte den Begriff der Resilienz und stellte dabei heraus, dass die Widrigkeit von Lebensumständen durch drei protektive Faktoren im Heranwachsen junger Menschen gedämpft werden könne: durchschnittliche Intelligenz, emotionale Bindung an die Eltern und das Bewusstsein, eigener Erfolge Herr zu sein. Dementsprechend könne keinesfalls hinsichtlich der Abiturienten der GSMGH, wie es allgemein oft zu hören ist, von einer verlorenen Corona-Jugend gesprochen werden.

Keine verlorene Generation

Wie die Scheffel-Preisträgerin Alisa Fitzgerald in ihrer Ansprache ausführte, könne vom Verlorensein ihres Jahrganges keineswegs die Rede sein, da sie selbstbewusst einen reich gepackten metaphorischen Koffer aus ihrer Schulzeit mitnähme. Für solch ein Gepäck brauche es Zuversicht, Selbstbewusstsein und Perspektive, was gemeinhin von einer verlorenen Generation nicht erwartet werden könne. Hierzu führte der Tutor TG13, Michael Schurk, das Phänomen der Harmonie in dessen Vielgestalt an, welches er in dieser Klasse als besonders lobenswert empfand und erleben durfte. Corona habe viele Einschnitte bewirkt, aber keine dieser Wunden sei unverheilt und völlig narbenlos geblieben.

Von Holger Nique, dem stellvertretenden Schulleiter und Abteilungsleiter TG, kam hierzu der hieb- und stichfeste Beweis in Form der Überreichung der Preise sowie Zeugnisse und in dessen Resümee, dass der gegenwärtige Jahrgang dem vorigen im Notenspektrum stark ähnele, was auf den außerordentlichen Fleiß der Abiturienten und die an die Pandemie optimierte Lernumgebung durch die Lehrkräfte und Schulleitung zurückzuführen sei. Mit großem Stolz überreichte die GSMGH Preise an Marc Fluhrer, Niklas Zink, Philipp Gerner und Alisa Fitzgerald (TG13) sowie an Samuel Baumann und Michel Jouaux (ITG13).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben dem Ferry-Porsche-Preis für Marc Fluhrer, dem Scheffel-Preis für Alisa Fitzgerald und diverser Sachpreise bis hin zu Mitgliedschaften in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, ließ es sich der wichtige betriebliche Partner ebm-papst aus Mulfingen in Vertretung von Timo Pflüger, Leiter Aus- und Weiterbildung, nicht nehmen, Preise für die besten Leistungen in den Profilfächern Mechatronik (TG) und Informationstechnik (ITG), Mathematik, Physik und außerunterrichtliches soziales Engagement zu überreichen. Darüber hinaus wurden Simon Hellinger, Tim Rothenfels und Tim Schmitt (TG13) sowie David Bayer und Tim Nacken (ITG13) belobigt. Die Klassendurchschnitte lagen bei lobenswerten 2,3 im Mittel. gws