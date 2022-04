Besondere Ehrung für Alois Zöllinger

Markelsheim. Rückschau auf das Vereinsjahr 2021 hielt der Musikverein Markelsheim.

Gerade während der musikalischen Zwangspause wegen Corona hat sich der Vereinsausschuss vermehrt dem Thema Mitgliedergewinnung gewidmet.

So erhielten bereits alle Haushalte in Markelsheim den neuen Flyer vom Musikverein und auch die Aktivität auf den Social Media Kanälen wurde deutlich erhöht. Weiterhin ist das große Ziel des Vereins, wieder ein Jugendorchester aufzubauen.

„Kein eingestaubter Verein“

Es wurden bereits viele Ideen gesammelt, die nun nach und nach umgesetzt werden. „Es wird nicht leicht, aber nichts zu tun wäre auch der falsche Weg – wir müssen den Kindern zeigen, dass wir kein eingestaubter Verein sind“, so die Vorsitzende Verena Hüttl.

Chronistin Isabelle Herrmann zeigte eine detaillierte Bilderschau über die Aktivitäten der Musiker. Kassier Benedikt Mika gab Auskunft über die finanzielle Lage. Er bedankte sich für die Spenden und Beiträge bei den passiven Mitgliedern.

„Welt ein bisschen schöner“

Verena Hüttl verlas den Bericht des Dirigenten Stephan Deppisch, der krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte. „Musik hilft doch ein bisschen die Welt wieder schöner zu machen“ und „Wir haben hier in der Kapelle die Möglichkeit gemeinsam zu musizieren und auch anderen zu helfen“. Damit erinnerte er an das Benefiz-Konzert im Fronhof zugunsten der Hochwasseropfer an der Ahr. Es konnte in Zusammenarbeit mit der Volks- und Winzertanzgruppe Markelsheim eine Spende in Höhe von 5000 Euro überwiesen werden.

Der Kreisverbandsvorsitzende Martin Dasing bedankte sich beim Musikverein für das Durchhaltevermögen in Zeiten von Corona. Er wünscht dem Musikverein, dass jetzt nach vorne geschaut wird und die kommenden Herausforderungen angenommen werden. Er überreichte an Lukas Halbmann für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Bronze. Auch David Hernadi ist zehn Jahre aktiv in der Musikkapelle. Eine besondere Ehrung erhielt Alois Zöllinger, der für 50 Jahre mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und dem Ehrenbrief vom Blasmusikverband Baden-Württemberg geehrt wurde. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer überbrachte den Dank der Ortschaftsverwaltung und nahm die Entlastung vor. Der Musikverein sei ein Aushängeschild der Gemeinde und sie dankte jedem Musiker für das Engagement.