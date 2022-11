Besondere Ehre für Michaela Wachs

Edelfingen. Bundespräsident a. D. Christian Wulff hat Michaela Wachs aus Edelfingen mit der silbernen Ehrennadel der „Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft“ ausgezeichnet. Michaela Wachs, die seit 22 Jahren die „Amsel“-Selbsthilfegruppe im Main-Tauber-Kreis betreut, wurde für ihr ehrenamtliches Engagement vom Bundesvorstand der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Dazu wurde sie vom Bundesvorstand der DMSG zu einem Festakt nach Berlin eingeladen.

Schirmherr der DMSG ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff, der die Ehrungen von vielen Ehrenamtlichen der Multiplen Sklerose Gesellschaft vornahm.

Bundespräsident a. D. Christian Wulff hielt die Laudatio bei der Ehrung von Michaela Wachs (Mitte). Sportmoderatorin Anna Kraft (rechts), selbst MS-Erkrankte, führte durch die Festveranstaltung. © W. Mies

Wulff ist selbst seit seiner frühesten Jugend mit Multiple Sklerose vertraut, da seine Mutter ebenfalls an dieser unheimlichen Krankheit litt. In seiner Laudatio hob Wulff die über 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit von Michaela Wachs in der Amsel-Selbsthilfegruppe hervor, in der sie zunächst sieben Jahre Sprecherin der Jungen Initiative war. Seit 2009 leitet sie die Gruppe. Er betonte dabei die Zuverlässigkeit und das Organisationstalent von Michaela Wachs, mit der sie regelmäßig Treffen, Grillfeste, Weihnachtsfeiern und Ausflüge auf die Beine stellt und charaktisierte sie als sympathisch, unkompliziert, authentisch und immer optimistisch. Mit ihr habe jeder das Gefühl: „Man weiß, wie man bei ihr dran ist“.

Die Silberne Ehrennadel der DMSG wurde ihr anschließend vom Bundesgeschäftsführer Herbert Temmes überreicht.

Zuvor hatte die Vorsitzende des Bundesvorstandes der DMSG, Prof. Dr. med. Judith Haas, in ihrer Festrede betont, dass es eine Ehre sei, am Tag der MS-Erkrankten die Menschen auszuzeichnen, die sich seit vielen Jahren in besonderem Maße für MS-Betroffene mit dem Ziel einsetzen, deren Lebensqualität zu verbessern.

Ohne das selbstlose Engagement der circa 4000 Ehrenamtlichen wären die vielfältigen Aufgaben der DMSG nicht zu bewältigen. Sie bat die anwesenden ehrenamtlichen Helfer, sich weiterhin für diese anspruchsvolle Aufgabe zur Verfügung zu stellen. WM