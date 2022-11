Besondere Atmosphäre beim Vorlesen genossen

Neunkirchen/Stuppach. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben besonders gute Startchancen. Sie haben früh einen größeren Wortschatz, lernen leichter lesen, sind einfühlsamer und haben in vielen Fächern bessere Schulnoten. „Die Zeit“, Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn-Stiftung untersuchen bereits seit 2007 jährlich im Rahmen der etablierten Vorlesestudie das bundesweite Leseverhalten in Kitas, Schulen und Familien. Nun präsentierten sich Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn, Iris Lange-Schmalz und das Schülerteam der Kopernikus-Realschule als tolle Vorleser.

Seit kurzem läuft die Bildungsstudie unter dem Namen „Vorlesemonitor“ und neuem Studiendesign: Ein jährlich vergleichbarer Fragenkatalog ermöglicht ab jetzt die Beobachtung von (Vor-)Leseverhalten bei Kindern und gibt Aufschluss über die Vorlesepraxis in Familien, zieht Rückschlüsse im Vergleich zu den letzten Jahren und analysiert Vorlesebiografien und Risikofaktoren sowie den Einfluss der Verfügbarkeit von Vorlesestoff – sowohl in Bezug auf analoge als auch digitale Angebote.

Der Vorlesemonitor wird im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetags durchgeführt. Diesen besonderen Tag gibt es seit vielen Tagen und für die Grundschule am Kirchberg zählt er zu den Eventtagen im Schuljahr.

Für die Schülerinnen und Schüler ist es immer etwas Besonderes, wenn alle Kinder zusammensitzen und von der Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn vorgelesen bekommen. Mit viel Herzblut schafft sie es immer wieder, die Kinder aus der Grundschule zu entführen und mit in die Geschichte zu nehmen. Mit dem Buch „Die Zauberkugel“ nimmt sie alle mit Alex auf den Dachboden, um dort zu stöbern. Gemeinsam findet man eine Zauberkugel mit einem Kugelgeist darin und der kennt auch noch Alex’ verschollenen Großvater! Alex kann sein Glück kaum fassen.

Mit Iris Lange-Schmalz (Jugendtechnikschule Taubertal) hatten die Grundschüler die nächste tolle Vorleserin an diesem Tag. Sie hatte sich ein Buch ihrer Lieblingsautorin Astrid Lindgren ausgesucht und knüpfte mit der Weihnachtsgeschichte von Pippi an die schöne Atmosphäre an. Mit der Kinderbuchklassikfigur Pippi erlebten die Kinder die erste Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit.

Eine Überraschung bekamen die Schülerinnen und Schüler dann noch am Vorlesetag. Drei Kinder aus der 6. Klasse aus der Kopernikus Realschule kamen mit ihrer Lehrerin F. Kohlhepp und hatten eine besondere Vorlesestunde vorbereitet. Mit einer Traumreise stimmten sie die Grundschulkinder auf das lustige Buch „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ ein und hatten auch nach dem Vorlesen noch Aufgaben für sie vorbereitet.

Bei allen drei Vorleseaktionen an diesem Vormittag herrschte eine besondere Atmosphäre an der Grundschule und man hätte trotz der vielen kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer eine Stecknadel fallen hören können.

Für alle am diesjährigen Vorlesetag Beteiligten steht fest, dass dies ein wichtiger Beitrag und eine Motivation ist, Kinder in die Welt der Bücher zu entführen, Inseln des Zuhörens und der Ruhe in der heutigen Zeit zu schaffen und in den Familien das Lesen und Vorlesen wieder anzuregen. pm