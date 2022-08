Beschilderung nicht überall aktuell

Bad Mergentheim. Der „Württemberger Weinradweg“ ist vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) mit der hohen Bewertung von vier Sternen zertifiziert worden. Einzelne Etappen lassen sich auch von Bad Mergentheim aus befahren.

Im Rahmen einer bundesweit einmaligen Qualitätsoffensive hat Baden-Württemberg alle Landesradfernwege zertifizieren lassen. Zu den Landesradfernwegen, die in diesem Prozess jetzt erstmals als ADFC-Qualitätsradroute ausgezeichnet werden konnten, gehört auch der neu konzipierte „Württemberger Weinradweg“ mit vier Sternen.

Landesradfernweg

Da der Württemberger Weinradweg jetzt auch Landesradfernweg ist und die Strecken verschiedener Landesradfernwege möglichst nicht parallel verlaufen sollen, wurde der Routenverlauf an einigen Stellen angepasst.

Die Tourist-Information weist darauf hin, dass aufgrund der Verlegung der Strecke an einigen Stellen die Beschilderung noch nicht aktuell ist. Die Streckenabschnitte in Bad Mergentheim und der näheren Umgebung seien von den Änderungen aber nicht betroffen. Die Neu-Beschilderung durch das Land Baden-Württemberg soll bis Frühling 2023 abgeschlossen sein. In Kürze sollen zudem neue Geodaten für die Strecke verfügbar sein.

„Wir freuen uns sehr über die Aufwertung des Württemberger Weinradweges, denn sie unterstreicht neben dem Fünf-Sterne-Aushängeschild des Taubertal-Klassikers die Attraktivität unserer Fahrradregion“, sagt Stefanie Boßmeyer, Leiterin der Tourist-Information. Bad Mergentheim könne sich hier für einzelne Etappen, wie die des Heilbronner Landes, als hervorragender Ausgangspunkt empfehlen. „Außerdem wird das Thema Weinerlebnis noch besser vermarktet. Hier haben wir vom Land mit der Ernennung Markelsheims zum ‚Weinsüden Weinort’ und den daraus entstandenen Projekten bereits Rückenwind bekommen.“ stv