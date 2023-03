Bescheide doppelt verschickt

Main-Tauber-Kreis. Die Abfallgebührenbescheide für einzelne Stadtteile von Bad Mergentheim und Weikers-heim wurden vom beauftragten Rechenzentrum versehentlich doppelt verschickt. Betroffen sind rund 5000 Gebührenbescheide eines Druckpakets. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis hin.

Sollten Haushalte oder Gewerbebetriebe in Bad Mergentheim, Weikersheim und zugehörigen Stadtteilen zwei Briefe zum Abfallgebührenbescheid 2023 mit jeweils gleicher Bescheidnummer erhalten, so kann einer der beiden Abfallbescheide vernichtet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Bescheide am gleichen oder an unterschiedlichen Tagen zugestellt wurden. Eine Rückfrage beim AWMT ist nicht erforderlich.

In den 16 anderen Städten und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises ist es zu keinen Doppelzustellungen gekommen, heißt es aus dem Landratsamt. lra