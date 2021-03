Bad Mergentheim/Berlin. Zu den Corona-Beschlüssen der Bund-Länder-Beratungen vom Mittwoch äußern sich der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Baden-Württemberg und auch der Kreisvorsitzende im Main-Tauber-Kreis, Frank Bundschu, sehr kritisch.

„Die Beschlüsse, die in Berlin und im Rahmen der Online-Bund-Länder-Konferenz gefällt wurden, sind aus Sicht des Gastgewerbes enttäuschend und nicht akzeptabel. Statt eine konkrete Öffnungsperspektive für Betriebe und Beschäftige in Gastronomie und Hotellerie aufzuzeigen, haben die Regierungschef das Thema nur vertagt. Mit der Vorgabe einer möglichen Außengastronomie-Öffnung ’frühestens am 22. März’ können Betriebe unmöglich planen. Es ist im Übrigen nicht nachvollziehbar, dass zum Beispiel Einzelhandel, Galerien, Zoos und Botanische Gärten ab 8. März öffnen dürfen, während das Gastgewerbe weiterhin geschlossen bleiben muss“, so der Dehoga-Landesverband und der Kreisvorsitzende Main-Tauber.

Vincent Klink, Gastronom und Fernsehkoch, forderte vor wenigen Tagen in Stuttgart mit Leidensgenossen Öffnungsperspektiven für die Gastronomie. © dpa

Ebensowenig nachvollziehbar und kritikwürdig sei auch die Absicht, über Hotelöffnungen frühestens am 22. März zu entscheiden, zumal das Robert-Koch-Institut das Infektionsrisiko in Hotels als niedrig einstufe, meinen die Dehoga-Vertreter.

Weiter teilen sie mit: „Die Hotellerie ist auf das Ostergeschäft dringend angewiesen, und die Betriebe brauchen ausreichend Zeitvorlauf für Öffnungen. Wenn sich die Öffnungsperspektiven für Gastronomie und Hotellerie nicht spätestens zum 22. März deutlich konkretisieren, rechnen wir mit Klagen betroffener Betriebe.“

Im Dialog bleiben

Jetzt bleibe abzuwarten, wie die baden-württembergische Landesregierung die vereinbarten Beschlüsse im Detail umsetzen will.

„Unsere Bedenken im Hinblick auf die praktische Umsetzbarkeit bestimmter Regelungen, zum Beispiel einer möglichen Pflicht zur vorherigen Terminbuchung in der Außengastronomie, werden wir im Dialog mit der Landesregierung ansprechen und hoffen auf Lösungen, die in der Praxis auch funktionieren können.“ pm/sabix