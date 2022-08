Mit einer informativen Broschüre in der Hand auf Bildstock-Entdeckungsreise gehen, das kann man jetzt in Hachtel. Ein Spaziergang mit interessanten Eindrücken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hachtel. Sie begegnen uns immer wieder, vor allem hier im Taubertal, wo Bildstöcke ein vertrauter Anblick sind. Und dennoch: Sie werden meist nicht bewusst wahrgenommen, diese steinernen Male am Straßenrand in Dörfern und Städten, in der Flur und auf Plätzen. Sie stehen stumm da und sind doch beredte Zeugen vergangener Zeiten.

Was sie zu erzählen haben, erfährt man beispielsweise in Hachtel, wenn man sich die kleine, aber feine Broschüre „Wegzeichen der Gemeinde Hachtel“ besorgt. In ihr wird das neueste „Hachtler Wegzeichen 2022“ zusammen mit den elf „alten“ Wegzeichen der Gemeinde (zehn Bildstöcke und eine Kapelle) vorgestellt. Mit der Broschüre in der Hand, in der ein Ortsplan die Standorte zeigt, kann man eine überschaubare Studienreise von Bildstock zu Bildstock unternehmen und Interessantes erfahren.

Oft wurden Bildstöcke aufgrund familiärer Unglücke, besonderer Segenserfahrungen, aber auch im Zusammenhang mit Verbrechen errichtet, wobei die meist steinernen Skulpturen manchmal Ausdruck des Schmerzes oder der Dankbarkeit sind. Die stummen Wegzeichen wollen erinnern. Sie fordern zum Innehalten auf und laden zum Gebet ein.

In der Hachteler Ottmar-Mergenthaler-Straße fällt ein besonderer Bildstock mit einer seltenen Darstellung ins Auge: Auf einer Säule sitzt der leidende Christus, fast nackt mit gebundenen Händen, hilflos, mit der Dornenkrone auf dem Kopf, der leicht geneigt ist, dem Spott seiner Häscher ausgeliefert. Der Bildstock aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde, so die mündliche Überlieferung, im Zusammenhang mit dem Mord an einer jungen Frau errichtet. Sie sei schwanger gewesen ohne verheiratet zu sein. Ob mit der Errichtung des Bildstocks die „Sünde“ der unehelichen Schwangerschaft oder der Mord gesühnt werden sollte, bleibt ein Geheimnis.

Etwas außerhalb des Ortes steht ein Bildstock, den Karl Brand 1948 von einem Bildhauer zum Dank dafür errichten ließ, dass er den Zweiten Weltkrieg und die Kriegsgefangenschaft gesund und heil überlebt hat und wieder heimkehren konnte.

Zu den zwölf christlichen Wegzeichen in und um Hachtel gehört auch eine kleine Kapelle. Auch sie wurde aus Dankbarkeit von der Familie Bauer errichtet und der Muttergottes 2018 geweiht.

Auf der Flur „Wasen“ trifft der Spaziergänger auf einen Bildstock mit einer schlichten Säule, auf der sich ein schreinartiger Hauptteil befindet, in dem die Heilige Familie dargestellt ist. Maria und Josef halten das Jesuskind an der Hand. Darüber schwebt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Angeblich wurde der Bildstock im Jahr 1890 vom letzten Geld eines Bauern gestiftet, der wegen persönlicher Unzulänglichkeiten hoch verschuldet war.

Unter den Wegzeichen ragt besonders das im Juni dieses Jahres eingeweihte Werk „Hachtler Wegzeichen 2022“ von Gerold Jäggle heraus, der im konstruktiven Miteinander zwischen Künstler und Gemeinde eine Feldskulptur aus Bronze geschaffen hat, die auf faszinierende Weise in verschiedenen Szenen das dörfliche Leben in Hachtel vor dem Auge des Betrachters fast ein wenig lebendig werden lässt. Das Wegzeichen steht auf einem Hügel, von dem aus man einen weiten Blick über die ins Tal gebettete Gemeinde hat.

Die farbig bebilderte Broschüre „Wegzeichen der Gemeinde Hachtel“ ist im Hachteler Rathaus montags von 15 bis 18 Uhr erhältlich. Sie wurde von der Katholischen Kirchengemeinde und der Gemeinde Hachtel herausgegeben.