Berauscht mit dem Auto unterwegs

Bad Mergentheim. Ein 25-Jähriger steht seit der Nacht auf Freitag unter dem Verdacht, berauscht mit einem Auto in Bad Mergentheim unterwegs gewesen zu sein. Aufgrund eines Bremslichtdefekts wurde der Dodge-Fahrer durch Polizeibeamte in der Mühlwehrstraße kontrolliert. Die Beamten bemerkten hierbei Anzeichen einer eventuellen Betäubungsmittelbeeinflussung. Der daraufhin von dem 25-Jährigen durchgeführte Drogentest war positiv. Zudem hatte er Alkohol getrunken. Anschließend musste er in Begleitung der Streife zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Fahrt für den Mann war für den Abend beendet und er muss mit einer Anzeige sowie mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

