Berauscht gefahren?

Bad Mergentheim. Ein 25-Jähriger steht in dem Verdacht am späten Mittwochabend berauscht mit seinem Auto gefahren zu sein. Gegen 21.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann mit seinem Opel in der Wilhelm-Frank-Straße in Bad Mergentheim. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv auf Drogen. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgenommen die nun untersucht wird. Sofern in dieser ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss der 25-Jährige mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

