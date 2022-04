Benefiz-Osterkonzert der Trachtenkapelle Bad Mergentheim

Bad Mergetheim. Nach zwei Jahren Pause ist es in diesem Jahr endlich soweit: das Osterkonzert kann wieder stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachwuchs macht Anfang

Alle Freunde der Blasmusik sind zum Konzert am Ostersonntag, 17. April, im Gemeindesaal St. Gabriel in Stuppach willkommen. Ab 17 Uhr ist der Saal zum Einlass geöffnet, um 18 Uhr beginnt das Konzert, bei welchem alle Zuhörer ein buntes Programm erwartet. Zu Beginn gibt es einen Auftritt der Nachwuchsmusiker, die ihr Können zeigen werden. Die Spenden an diesem Abend kommen der Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge zu Gute. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2