Benefiz-Klavierkonzert für die Ukraine in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Der Krieg in Europa erschüttert die Menschen. Viele fragen sich, wie sie helfen können. Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet deshalb ein Solidaritäts- und Spendenkonzert für die Menschen in und aus der Ukraine mit Peter Adamek. Es findet am Freitag, 18. März, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Peter Adamek präsentiert an diesem Abend sein modern-poetisches Klavierkonzert „Ganz bei mir“. Es sind zeitlose und einfühlsame Musikstücke am Piano, die zum Innehalten und Meditieren anregen. Er bewegt sich mit seiner Musik in den Welten von Jazz, Popp und Klassik. Seine Empfindungen und Lebenserfahrungen drückt er über seine kraftvollen und expressiven Klavier-Kompositionen aus. Der Künstler verzichtet an diesem Abend auf ein Honorar.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die Besucherinnen und Besucher werden stattdessen um Spenden gebeten, die direkt der Arbeit mit Flüchtlingen aus der Ukraine des Arbeitskreises (AK) Asyl Bad Mergentheim zugutekommen. Horst Hoffmann vom AK Asyl freut sich über diese Initiative und sagt, dass der AK im Moment jeden Euro gut gebrauchen kann.

Mehr zum Thema Solidarität Freudenbergs Bergfried strahlt in Landesfarben der Ukraine Mehr erfahren Friedenskundgebung auf dem Weikersheimer Marktplatz „Gemeinsam können wir viel erreichen“ Mehr erfahren

Das Solidaritäts- und Spendenkonzert findet am Freitag, 18. März, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum statt. Es gelten die aktuell gültigen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg (z.B. 3G und Maskenpflicht). Die Platzzahl ist aufgrund der Abstandsregelungen begrenzt. reko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2