Beispiel für gute Nachbarschaft

Bad Mergentheim. Die ökumenische Zusammenarbeit zwischen der katholischen St. Johannes-Gemeinde und ihrer evangelischen Nachbargemeinde ist gut. So konnten katholische Gottesdienste problemlos in der evangelischen Schlosskirche gefeiert werden.

Weil das Münster St. Johannes wegen der Innenrenovierung nicht zur Verfügung steht, fanden seit Anfang August alle Gottesdienste in der Marienkirche statt. Ursprünglich geplant war während der Wintermonate die Nutzung der Caritaskirche.

Da hat nun aber Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht; die Caritaskirche ist nur für das Krankenhaus nutzbar. Die Entscheidung fiel dann zu Gunsten der Marienkirche, die allerdings nicht geheizt ist. Schon zu Beginn des Winters durften die Werktagsgottesdienste, dienstags und freitags um 9 Uhr in der beheizten evangelischen Schlosskirche gefeiert werden. Teilnehmer an diesen Gottesdiensten waren immer um die 50 Personen. Völlig unproblematisch und unbürokratisch stimmte die evangelische Kirchengemeinde im Januar der Anfrage zu, ob die Schlosskirche auch am Sonntagabend von der katholischen Gemeinde genutzt werden könne. Diese Zustimmung zeugt nur ein weiteres Mal von der guten ökumenischen Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden und von geschwisterlicher Hilfe.

Es gibt viele weitere Zeichen der ökumenischen Zusammenarbeit. Das meiste geschieht allerdings in aller Stille. Deshalb sollen hier doch einige Beispiele genannt werden, an erster Stelle die ökumenische Nachbarschaftshilfe, die noch am ehesten in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt. Ökumenisch ist auch das Hilfsangebot für die Vermittlung von Impfterminen, das über Schwester Regina Ernst zu erreichen ist. Ökumenische Gottesdienste finden im Laufe des Jahres mehrere statt.

Die beiden Kirchengemeinderäte haben schon seit Jahren einen Arbeitskreis Ökumene eingerichtet, der sich drei- bis viermal im Jahr trifft und einmal im Jahr setzen sich beide Kirchengemeinderäte zum Austausch zusammen. Gegenseitige Einladungen zu Gemeindefesten sind selbstverständlich. Nicht nur das Leitungsteam der katholischen Pfarrgemeinde und die KGR-Mitglieder bedanken sich bei der evangelischen Gemeinde, auch die Menschen, die sich in dieser Winterzeit in der Schlosskirche gut aufgehoben fühlten. Das zeigten sie in beeindruckender Weise mit einem lang anhaltenden Danke-schön-Beifall am letzten Sonntagabend-Gottesdienst in der Schlosskirche, in den auch Ansgar Weiß als Mesner mit einbezogen wurde. Erwähnenswert ist, dass die Glocken der evangelischen Schlosskirche auch für die katholischen Gottesdienste geläutet wurden. Auch ein Zeichen, wie sehr Ökumene in Mergentheim lebt. fi