Beim Wenden mit Yamaha kollidiert

Bad Mergentheim. Bei einem Wendemanöver auf der Fahrbahn in Bad Mergentheim ist ein 80-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag mit einem 17-jährigen Leichtkraftradfahrer kollidiert. Gegen 11.30 Uhr war der 80-Jährige auf der Igersheimer Straße unterwegs. Da er sich verfahren hatte, fuhr er mit seinem Toyota Corolla in eine Haltebucht, um anschließend auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah er den herannahenden 17-Jährigen auf einer Yamaha, der ebenfalls in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 80-Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden. pol

