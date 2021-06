Beim Schlaganfall zählt jede Minute

Bad Mergentheim. In Deutschland erleiden jedes Jahr rund 250 000 Menschen einen Schlaganfall. Häufig sind bleibende Behinderungen, Lähmungen und Pflegebedürftigkeit die Folge.

AdUnit urban-intext1

Um dies zu vermeiden, ist bei einem Schlaganfall schnelles Handeln angezeigt. „Bei Verdacht auf einen Schlaganfall sollte man sofort den Notarzt anrufen“, unterstreicht Privatdozent Dr. Mathias Buttmann, Chefarzt Klinik für Neurologie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. „Denn die Überlebenszeit des geschädigten Hirngewebes ist kurz, jede Minute Verzögerung kostet wichtige Funktionen.“

Symptome erkennen

In seinem Online-Vortrag „Schlaganfall – vorbeugen und behandeln“ am Donnerstag, 1. Juli um 18 Uhr, stellt der Neurologe die wichtigsten Symptome vor, an denen man einen Schlaganfall erkennen kann.

Außerdem nennt er Anzeichen, die auf einen drohenden Schlaganfall hinweisen. „Häufig kommen Schlaganfälle nämlich gar nicht so aus dem Nichts, wie der Name es vermuten lässt“, betont Priv.-Doz. Dr. Buttmann. Wenn es zu einem Schlaganfall kommt, ist vor allem die Therapie in den ersten Stunden entscheidend. Auf einer Schlaganfallstation, wie sie auch im Caritas-Krankenhaus zur Verfügung steht, habe der Patient gute Chancen, den Schlaganfall ohne gravierende Folgen zu überwinden, so der Neurologe.

AdUnit urban-intext2

Zertifiziert

Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim ist zerifizierte Schlaganfalleinheit für die gesamte Region („Regionale Stroke Unit“).

Im Anschluss an seinen Vortrag steht der Chefarzt im Chat für Fragen zur Verfügung. Interessierte können auch schon vorab Fragen per E-Mail an Priv. Doz. Dr. Buttmann senden, die er dann an dem Abend beantwortet.

AdUnit urban-intext3