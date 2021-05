Bei Starkregen gegen Baum geprallt

Bad Mergentheim. Wohl weil ein 22-Jähriger seine Fahrweise nicht an die Witterungsbedingungen anpasste, kam es am Dienstagabend in Bad Mergentheim zum Unfall. Der junge Mann fuhr in seinem Peugeot gegen 21 Uhr auf der Hangstraße. Bei Starkregen und heftigen Windböen verlor er kurz vor der Einmündung in die Wilhelm-Frank-Straße die Kontrolle über seinen Wagen und geriet damit ins Schleudern. Der Peugeot riss zunächst ein Verkehrsschild um und prallte dann gegen einen Baum am Straßenrand. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Weil daran auch Veränderungen vorgenommen wurden, die nicht eingetragen waren, kommt auf den Mann nun auch eine Anzeige wegen der dadurch erloschenen Betriebserlaubnis zu.

