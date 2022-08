Bei der Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern läuft es sportlich rund

Apfelbach. Eine erfreulich große Anzahl an Mitgliedern fand sich zur Jahreshauptversammlung der Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern an der Außenanlage am Sportheim ein.

Nach der Begrüßung hielt der Vorsitzende Eberhard Wendt eine Rückschau auf das vergangene Jahr und bedankte er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und die vielfältige Unterstützung.

Schriftführer Joachim Ettwein gab einen chronologischen Abriss über die Ereignisse des vergangenen Jahres und informierte über die grundsätzlichen Themen, die in den Vorstands- und Ausschussssitzungen behandelt wurden.

Der scheidende Kassier Thomas Scheidel klärte die Mitglieder über die Kosten und Einnahmen im abgelaufenen Jahr auf und konnte sich mit einem positiven Ergebnis verabschieden – er stellt nach sechs Jahren sein Amt zur Verfügung. Kassenprüfer Roland Melber bestätigte eine tadellose Kassenführung.

Abteilungsleiter Devlic berichtete über die guten sportlichen Ergebnisse der beiden am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften und sparte nicht mit Lob für die Arbeit von Trainer Christoph Ettwein.

Nach der vom stellvertretenden Ortsvorsteher Patrick Sazinger beantragten und einstimmig erfolgten Entlastung des Vorstands stand die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden sowie des Kassiers an, hier wurde Klaus Melber einstimmig in seinem Amt bestätigt und Jürgen Metzger als neuer Kassier gewählt.

Eberhard Wendt musste neben Kassier Thomas Scheidel auch dessen Stellvertreter Marco Betz verabschieden – dieser blickt auf sage und schreibe 28 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern zurück. Dieses große Engagement sei außergewöhnlich und verdiene größten Respekt, so der Vorsitzende. Nach der Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder (25 Jahre Mitgliedschaft: Thorsten Dilling, Udo Fleck und Dietmar Meinikheim und fünf Jahre Ehrenamt: Thomas Scheidel) schloss Wendt die 47. Jahreshauptversammlung mit der Hoffnung auf eine weitere Saison mit „normalem“ Spielbetrieb.