Bei Dan-Prüfungen erfolgreich

Bad Mergentheim. Intensive und ausdauernde Vorbereitung zahlt sich aus. Dies bewiesen drei Sportler der Karate-Abteilung des TV Bad Mergentheim. Eineinhalb Jahre Vorbereitung nahmen sie auf sich, um den nächsthöheren Gürtelgrad in ihrer Karate Laufbahn zu meistern.

Ein Urgestein der ersten Stunde ist Wolfgang Ikas, der 1976 in die neu gegründete Karate-Abteilung des TV eintrat, die im Jahr 2025 ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert. Er trainiert seit dieser Zeit regelmäßig in Mergentheim, nur unterbrochen von der Zeit, in der er die Meisterschule in Freiburg besuchte. Aber auch dort blieb er seinem Hobby treu und suchte sich dort eine Trainingsmöglichkeit.

Thomas Hügen ist seit über 30 Jahren dabei. Er trat 1990 der Abteilung bei und engagiert sich neben dem Sportlichen auch im Vorstand, wo er zur Zeit als Kassenwart fungiert. Neben dem C- Trainer Breitensport hat er auch noch eine Selbstverteidigungstrainer-Ausbildung gemacht. Gemeinsam mit Wolfgang Ikas leitete er schon eine Vielzahl von Anfängerkursen für Erwachsene. Und auch im Kinderbereich ist er als Trainer eingebunden.

Dimitrius Zeiler ist der Jüngste in der Gruppe. Alle drei haben bisher ihre Dan-Prüfungen zusammen abgelegt. Auch er kann auf über 30 Jahre Karate zurückblicken. Er begann 1991 mit dem Training. Während seiner Ausbildung in Schwäbisch Gmünd trainierte er im Dojo Täferroth, für das er auch an Wettkämpfen teilnahm. Er investiert viel Zeit für das Kindertraining und zudem bestreitet er den Posten als Jugendwart der Abteilung.

Als Prüfungsort hat man sich das Dojo vom Postsportverein Erlangen ausgesucht. Prüfer waren Alfred Heubeck, 7. Dan und Stilrichtungsreferend SOK beim Bayrischen Karate Bund und ehemaliger Europa- Kampfrichter für Kata. Außerdem Harald Strauß, ebenfalls 7. Dan Träger.

Insgesamt stellten sich 15 Karatekas der Herausforderung ihren nächsthöheren Gürtelgrad zu erreichen. Sieben zum 1. Dan, zwei zum 2. Dan, einer zum 4. Dan und fünf zum 5. Dan. Der Gruppe zum 5. Dan wurde mit einer Ausnahme durchwegs gute bis sehr gute Leistungen von Alfred Heubeck bescheinigt. Die gezeigten Leistungen der anderen Gruppen bewertete er als gemischt.

Somit hat die Karate Abteilung des TV Bad Mergentheim nun drei neue hohe Dan Träger, die sich im Vergleich der Leistungen nicht verstecken müssen. TH