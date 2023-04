Bei Bad Mergentheim mit Bus kollidiert

Bad Mergentheim. 13 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines misslungenen Überholmanövers am Freitag bei Bad Mergentheim. Der 23-jährige Fahrer eines VW Scirocco befuhr gegen 12 Uhr hinter einem Linienbus die Bundesstraße 19 von Stuppach in Richtung Bad Mergentheim. Als der VW-Lenker den Bus überholte, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Audi A3. Dieser musste stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der 23-Jährige scherte knapp vor dem Bus ein und touchierte diesen hierbei. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Scirocco, geriet ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Zaun und kam dann im rechten Straßengraben zum Stehen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

