Bad Mergentheim. Die Würth Industrie Service erhält durch die F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH im Juli 2021 die Auszeichnung „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021“.

Im Bereich Großhändler für Baustoffe und Bauzubehör erzielt das Unternehmen Spitzenleistungen und geht als Branchensieger mit 100 Punkten hervor. Diese Leistung spiegelt die Rolle als Top-Arbeitgeber im Mittelstand wider.

Die Auszeichnung „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021“ wurde von dem F.A.Z.-Institut an insgesamt 997 Unternehmen verliehen. Veröffentlicht wurde die Studie in Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Basis der Studie waren rund 18 200 weitere deutsche Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen. Im Rahmen der Datenerhebung wurden per „Social Listening“ und einer schriftlichen Befragung sieben Themenfelder genauer analysiert.

Die Themen erstrecken sich von der Arbeitsplatzsicherheit, den Arbeitszeiten, der Gehaltsstruktur über die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, der Kommunikation, bis hin zur Familienfreundlichkeit und den Zusatzleistungen. wis

