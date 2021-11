Beeindruckende Vielfalt

Bad Mergentheim. Die 15-köpfige Motorsportgruppe Bad Mergentheim ist von der Rundreise durch das armeefreie Costa Rica wohlbehalten zurückgekehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Flug von Frankfurt zur Hauptstadt San José ging es mit einem großen Reisebus zur Pazifikküste, in die Regen- und Nebelwälder durch verschiedene Nationalparks, Kaffee-, Kakao-, Ananas- und Bananenplantagen zu rauchenden Vulkanen, über Bergketten an Seen vorbei zur Karibikküste und wieder von San José zurück. Dabei konnte viel von der präkolumbianischen bis zur aktuellen costaricanischen Kultur erfahren werden. Die beeindruckend vielfältige Flora und Fauna wurde von einem sehr engagierten Reiseleiter nahegebracht. Höhepunkte dabei waren die Beobachtung von einem Quetzal mit leuchtend bunten Gefieder, einer Buckelwalmutter mit ihrem Baby und giftigen rot-blauen Erdbeerfröschchen.