Kürzlich verabschiedete die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim ihre Auszubildenden in einem feierlichen Rahmen zu Ehren Ihrer beachtlichen Leistungen mit einem Gesamtschnitt von 2,4.

Achtung verdiene, wer vollbringe, was er vermöge – so zitiert Schulleiter Peter Wöhrle in seiner Rede Sophokles (497 nach Christus), um den Absolventen zu vermitteln, dass ihnen großer Respekt gebühre. Es

...