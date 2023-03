Bayern-Fanclub zählt jetzt 178 Mitglieder

Markelsheim. „2022 war noch kein ganz normales Jahr. Doch wir waren froh, wieder einige Veranstaltungen durchführen zu können“, startete Vorsitzender Heiko Hillebrand in die Hauptversammlung des FC-Bayern-München-Fanclubs Hohenlohe Markelsheim in der Weinstube Lochner. Er nannte Sommerfest im Zehntkeller, Jahresfeier mit mehr als 100 Teilnehmern und Spendenaktion für Wilma sowie zwei Busfahrten zu den Heimspielen des deutschen Rekordmeisters.

Vor wenigen Wochen nun, so Hillebrand, hatte der Fanclub ein kleines Jubiläum zu begehen. Denn zum Heimspiel gegen den FC Augsburg war in 40 Jahren die 125. Busfahrt organisiert worden – nahezu alle mit Johannes Bauer („Hannes von Markelsheim“) am Steuer. Dies bedeuteten insgesamt 75 000 Kilometer, in denen die Fans sicher und unfallfrei zu den Spielen gebracht worden seien. Die Fanclubmitglieder würdigten das Engagement von „HvM“ und freuen sich auf viele weitere gemeinsame Touren.

Schriftführer Josef Metzger erklärte, dass der Fanclub derzeit 178 Mitglieder (viele davon aus dem Altkreis Tauberbischofsheim). Man habe sich über sechs Zugänge freuen dürfen. Er ging nochmals kurz auf weitere Aktivitäten 2022 ein – die Monatszusammenkünfte und Generalversammlung, das Fanclub-Treffen mit Präsident Herbert Hainer in Faulbach sowie die Unterstützung des Benefizabends mit Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff in Igersheim. Weiterhin wies der „Ticket-Manager“ darauf hin, dass sich die Mitglieder seit einiger Zeit darauf einzustellen hätten, dass Karten zu Heimspielen nur noch digital ausgegeben würden und ausgedruckt werden könnten.

Gesundes Fundament

Kassierer Ralf Wettinger freute sich, dass nun im Vereinsleben wieder Normalität eingekehrt sei. Dies zeige sich auch darin, dass die Umsatzzahlen leicht nach oben gingen. In finanzieller Hinsicht stehe der Verein auf einem gesunden Fundament, so Wettinger. Manfred Lehr, der mit David Metzger die Kasse geprüft hatte, lobte eine ordnungsgemäße Buchführung und empfahl die Entlastung des Kassierers.

Karl Kuhn überbrachte die Grüße der Markelsheimer Ortsverwaltung. Er bezeichnete den Bayern-Fanclub als ein Aushängeschild für den Stadtteil und freute sich ebenfalls, dass das Vereinsleben jetzt wieder so richtig in Schwung gekommen sei. Selbstredend, dass der von ihm beantragten Entlastung einstimmig entsprochen wurde. Keine Veränderungen brachten die anschließenden Neuwahlen, das bisherige Team hatte sich unisono bereiterklärt, weiterhin im Amt zu bleiben. Die Führungscrew setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Heiko Hillebrand, zweiter Vorsitzender Jürgen Bamberger, Schriftführer und dritter Vorsitzender Josef Metzger, Kassenwart Ralf Wettinger, Kassenprüfer Manfred Lehr und David Metzger, Beisitzer Jürgen Kauffmann, Michael Kraft, Klaus T. Mende, Bruno Schmieg, Walter Lehr und Alexander Kemmer.

Keine Hauptversammlung ohne Ehrungen – Heiko Hillebrand hatte die angenehme Aufgabe, sechs Mitglieder auszuzeichnen. Urkunden erhielten für zehnjährige Mitgliedschaft Thomas Kimmelmann, Patrick Haun und Florian Eckart. Seit einem Vierteljahrhundert ist Dietmar Kuhn mit dabei und bereits seit vier Jahrzehnten halten Ralf Wettinger und Jürgen Kauffmann dem Fanclub die Treue.

Erstmals seit langer Zeit war beim Vorsitzenden ein Antrag eingegangen. Von einem Mitglied sei angeregt worden, so Heiko Hillebrand, etwa via WhatsApp eine Kommunikationsmöglichkeit einzurichten, über die sich die Mitglieder austauschen können. Heiko Hillebrand versprach, nach einer Möglichkeit Ausschau zu halten.

Abschließend wies der Fanclub-Frontmann noch auf das anstehende Sommernachtsfest am 17. Juni im Zehntkeller hin. Zudem würden weitere Busfahrten ins Auge gefasst. Und es sei auch geplant, die Mitglieder mit einem neuen Outfit auszustatten. fcbfc