Bausachverständige sind auch in Bad Mergentheim stark gefragt

Bad Mergentheim. Man liest täglich über sie, begegnet ihnen in verschiedensten Medien, wann immer jemand sie in Anspruch nimmt, um Dinge zu bewerten oder der Justiz Hilfestellung zu geben für die Urteilsfindung bei gerichtlichen Auseinandersetzungen. Die Rede ist von den Sachverständigen, die immer dann gerufen werden, wenn zum Beispiel ein Bauherr Mängel der ausführenden Arbeiten beanstandet oder die Höhe der Beschädigungen an Unfall-Pkw festgestellt werden müssen, nur um zwei von unzähligen Beispielen zu nennen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So gesehen üben die Gutachter auf allen Ebenen der Gesellschaft zweifellos eine gewisse Macht aus, denn ihre Expertise bedeutet für den Einzelnen nicht selten gesellschaftlichen Auf- oder Abstieg, beruflichen (Miss-)Erfolg oder einfach ein Erfolgserlebnis. Die Fränkischen Nachrichten wollten wissen, wie das nun mit den Sachverständigen ist, deren Arbeit eine sehr sorgsame Analyse des jeweiligen Vorgangs erfordert, um dann auch die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen?

Im Gespräch mit dem Mitinhaber des BSV-Büro Bauer-Schöllhorn in Bad Mergentheim, Hans-Dieter Bauer, gab dieser gerne Auskunft über die vielschichtige und verantwortungsvolle Arbeit der Sachverständigen.

Schon während des Studiums (Hoch- und Tiefbau) und der Tätigkeit in einem Architekturbüro als Projektentwickler sei der Berufswunsch „Sachverständiger“ entstanden, als er erste Einblicke in die vielschichtige, abwechslungsreiche, interessante und verantwortungsvolle Arbeit der Sachverständigen bekam.

Nach vier Semestern „Zusatzstudium Bausachverständiger“ an der Uni Freiburg und acht Jahren als Büroleiter und Projektentwickler mit über 600 geplanten und erstellten Gebäuden gründete Hans-Dieter Bauer zusammen mit einem Büropartner die Firma „BSV Büro Bauer-Schöllhorn“ in Bad Mergentheim.

In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass derzeit die Büros der Sachverständigen in der Region – soweit er es beurteilen kann – total überlastet sind. Denn immer mehr Menschen vertrauen sich bei den verschiedensten Problemen einem Sachverständigen an. Das betreffe auch sein Büro, das augenblicklich mit Anfragen und Aufträgen geradezu zugeschüttet werde, was lange Arbeitstage weit über das normale Maß hinaus und nicht selten die Sieben-Tage-Woche für ihn bedeute. Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich den umfangreichen Leistungskatalog des BSV-Büros Bauer-Schöllhorn betrachtet.

Vielfältige Aufgaben

Neben der Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Projektentwicklung mit Baubegleitung und Bauplanung inklusive der Erstellung von Mietspiegeln und Kaufpreissammlungen von Immobilien erstellt man Baumängelgutachten, Beweissicherungen, Verkehrsgutachten, Immobiliengutachten und Gutachten für die Bausanierung (Bauthermographie). Bei Schimmelgutachten kommt übrigens eine hochempfindliche High-Tech-Wärmebildkamera zum Einsatz.

Hans-Dieter Bauer zählt die Ursachen für die Auftragsflut auf. Grundsätzlich, so Bauer, wird aus eigener Erfahrung auf dem Bau sehr gute Arbeit geleistet, doch auch gibt es einige wenige schwarze Schafe, die für das Ansehen der Branche nicht unbedingt förderlich sind.

Dort entstehen dann die nachfolgend aufgeführten Probleme wie fehlende Fachkräfte und Subunternehmer ohne Qualifikation. Bausanierungen werden oft falsch und mangelhaft ausgeführt, wodurch Folgeschäden vorprogrammiert sind. Dazu kommt, dass auch minderwertiges Material verwendet wird: „Billig am Bau ist oft nicht dauerhaft gut“. Fehlende Mittel aufgrund der extrem gestiegenen Kosten verführten nicht selten dazu, auf sogenannte „Billigangebote“ zurück zu greifen, womit dann unter Umständen teils jahrelange und nervenaufreibende Prozesse mit aufwendigen Beweissicherungsverfahren geführt werden müssen.

Generell ist laut Bauer eine kompetente und zuverlässige Baubegleitung (Hausbau- oder Altbau) unbedingt erforderlich, um keine unliebsamen und teure Erfahrungen machen zu müssen, die viele Jahre negativ nachhallen. Denn zumeist baut beziehungsweise kauft man nur einmal im Leben ein Haus, das nicht durch die daraus entstehenden Emotionen ein Fehlkauf und damit zum lebenslangen Alptraum wird.

Wie wertvoll die Hilfe durch einen Sachverständigen sein kann, erklärt Bauer an einem Beispiel, wonach ein Wohnhaus in der Stadt für 850 000 Euro angeboten wurde. Der Bausachverständige stellte Putz- beziehungsweise Mauerwerkrisse fest, weiterhin Schimmelbefall an den Innenwänden, was auf vermindertes Heizen und das Nutzungsverhalten (falsches Lüften) zurück zu führen war.

Neutraler Vermittler

Nach Gesprächen zwischen den Beteiligten wurde der Kaufpreis auf 720 000 Euro festgesetzt. Der Sachverständige rät zu mehrmaligem kurzen Stoßlüften am Tag, denn langes Dauerlüften fördere den Schimmelbefall. Hans-Dieter Bauer stellt ausdrücklich fest, dass er als Sachverständiger nicht die Aufgabe hat, für eine der beiden Seiten Partei zu ergreifen. Vielmehr sieht er sich als neutraler Vermittler mit der Aufgabe, aufgrund seiner Erkenntnisse nach einer genauen Analyse eine für beide Seiten gerechte außergerichtliche Entscheidung (Vergleich) herbei zu führen.

Rational agieren

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass beide Parteien ohne Vorbehalte mit dem Sachverständigen kooperieren. Denn bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung könnte es passieren, dass aus einem symbolischen Muckenschiss für die eine oder andere Seite ein finanzieller Elefant entstehen könnte.

Bauer ging auch auf das Thema „Einheitswert“ ein. Durch die derzeitige politische Situation seien verstärkt Anfragen an sein Büro heran getragen worden bezüglich dieses Wertes. Er wird von der Finanzverwaltung entsprechend den Bodenrichtwerten und – bei Bebauung – entsprechend den Gebäudeklassen und eventuellen Vergleichsmieten festgesetzt. Bei Zweifeln und der Erhöhung des Grundsteuermessbescheides oder des Einheitswertes rät er zum Widerspruch, da sich gezeigt habe, dass viele dieser Bescheide bisher nicht korrekt waren.

Grundsätzlich empfiehlt der Sachverständige, dass man bei sehr hohen Kaufsummen die Emotionen zügelt und eher rational agiert, denn Emotionen verleiten nicht selten zu Leichtsinn und falscher Kauflust. Und ganz wichtig: Es sollte stets jemand mit fundierten Fachkenntnissen dabei sein.