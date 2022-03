Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neubaugebiete in Bad Mergentheim - Ungeduld in Markelsheim, Neunkirchen und der Kernstadt / In Löffelstelzen läuft der Verkauf / Nichts mehr zu haben in Edelfingen Bauherren in Bad Mergentheim wollen loslegen

„Die Bauherren werden ungeduldig, sie wollen endlich loslegen.“ Diese Aussagen fielen vor kurzem im Gemeinderat. Die Stadt versucht nach Kräften Gas zu geben.