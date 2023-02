„Bauer Willi“ gab online wertvolle Tipps

Bad Mergentheim. Die Veranstaltung „Familie, Haushalt und Betrieb“ für Frauen aus der Landwirtschaft im Sparkassensaal in Bad Mergentheim fand große Resonanz. Die Veranstalter, das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis und der Verein landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber (VLF), hatten die richtigen Themen gefunden..

„Unruhige Zeiten – mehr Mut zur kreativen Kommunikation“ lautete der Titel von Dr. Willi Kremer-Schillings, besser bekannt als „Bauer Willi“. Er ist bereits seit vielen Jahren im Zeichen der Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft in Deutschland unterwegs. Wichtig ist ihm dabei vor allem der Dialog zwischen Verbrauchern und Landwirten. In seinem humorvollen Onlinevortrag stellte er anfangs seinen spannenden Lebenslauf vor. Mit seinem Nachbarn bewirtschaftet er gemeinsam einen Ackerbaubetrieb. „Nur der Rasenmäher, die Motorsäge und die Ehefrau gehört mir allein“ meinte er schmunzelnd. Als vor etwa dreißig Jahren in sein landwirtschaftliches Dorf in der Aachener Bucht plötzlich ein Drittel städtisch geprägte Neubürger kamen, die sich über die Landwirtschaft ärgerten und mit dem Hund über das Weizenfeld liefen, sich an der Landluft wegen der Gülleausbringung störten, merkte er, es stimmt nicht zwischen den Landwirten und den Verbrauchern. Sogar verständigten die neuen Mitbürger die Polizei wegen Ruhestörung als endlich nach einer Regenperiode am Sonntag gedroschen werden konnte.

An diese „Nachbarn“ schrieb er einen Brief , warum es in der Landwirtschaft manchmal raucht und stinkt. Weil dieser Brief nicht veröffentlicht wurde, versuchte er es mit einem Blog und erreichte als „Wutbauer“ plötzlich sehr viele Nichtlandwirte. Auch sein erstes Buch fand viele Leser. In seinem Blog tritt der promovierte Landwirt Dr. Kremer-Schillings als Bauer Willi auf, ein Projekt, das er zu einer Marke aufgebaut hat. Hauptthema ist die aus seiner Sicht schwierige Situation der Landwirte in Deutschland, bedingt durch Preisverfall, zu strenge Umwelt-Auflagen sowie fehlende gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung. In diesem Zusammenhang verteidigt er die konventionelle Landwirtschaft . Die biologische lehnt er zwar nicht ab, hält sie aber für überbewertet. Die meisten Blogs beziehen sich auf jeweils aktuelle Ereignisse und mediale Beiträge. Den Landfrauen berichtete er humorvoll, wie sich die Landwirte in der Öffentlichkeit bemerkbar machen können. Das Bild der Landwirtschaft ist gespalten. Einerseits gehören die Landwirte zusammen mit den Polizisten zu den Berufen mit hoher Wertschätzung und gleichzeitig wird in den Medien die Landwirtschaft mit Turbokühen, Nitratverseuchung und Bienensterben assoziiert.

„In der aktuellen Zeit sind ein permanenter Austausch sowie eine kreative Kommunikation unabdingbar“, forderte er. Beispiele sind Tage des „Offenen Hofes“. Kinder vom Kindergarten und Schulen sollen zu Besuch auf Bauernhöfe kommen.

Hartmut Lindner und Theodor Bender, beide Pflanzenschutzberater im Landwirtschaftsamt, zeigten in ihren Vorträgen mit der Frage „Pflanzenschutzmittel im Hausgarten – was ist möglich, was ist sinnvoll?“ Die Lösung etwa bei der Weißen Fliege heißt: „einen windigen Standort wählen“. Wenn das Unkraut im Garten zu mächtig ist, dann ist der Garten zu groß. Bei vielen Hobbygärtnern bestehen Kenntnislücken hinsichtlich Schädlingen und deren Bekämpfungsmöglichkeiten in den heimischen Gartenanlagen. Über den sinnvollen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und alternative Möglichkeiten informierten die beiden langjährigen Experten des Landwirtschaftsamtes. tze