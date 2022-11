Bauen, Erzählen, Ergründen

Bad Mergentheim. Ganz im Zeichen des kreativen Tuns stand der Samstag für die Teilnehmerinnen am Materialworkshop im Stadtkloster. Bereits zum dritten Mal luden die Evangelische Kirchengemeinde und das Stadtkloster ein, die Materialien für das materialgestützte Erzählen einer Geschichte nach Godly Play selbst zu erstellen.

Dieses Jahr die Materialien zur Zachäusgeschichte. Stadtmauern, ein Baum und Tisch aus Holz sowie die Erzählunterlage aus Filz. Kursleiter Hans-Jürgen Hinnecke hatte für jede Teilnehmerin einen Bausatz zusammengestellt. Begonnen wurde mit der Geschichte, die im Meditationsraum erzählt, gespielt und in einem anschließenden Ergründungsgespräch besprochen wurde. Danach ging es daran, die zum Teil vorgefertigten Materialien fertigzustellen und farblich zu gestalten.

In gemütlicher Atmosphäre

Das gemeinsame, handwerklich Tun in gemütlicher Atmosphäre wurde von den Teilnehmerinnen sehr geschätzt. Nebenher, bei einer Tasse Kaffee oder Tee wurden Praxiserfahrungen ausgetauscht sowie fachliche Fragen über den Einsatz des materialgestützten Erzählens in den Handlungsfeldern Kita, Schule oder Gemeindearbeit erörtert. Nach der Fertigstellung der Materialien blieb noch Zeit, anhand des Textes das eigene Erzählen und Spielen der Geschichte zu üben.

Ziel eines Werkstatttages sei, so Schwester Lena vom Stadtkloster, eine einsatzbereite Geschichte, mit der man sich vertraut gemacht hat, für die eigene Praxis mitnehmen zu können. So war es dann auch. Den Teilnehmerinnen sei zu wünschen, dass sie interessante Erfahrungen in ihren jeweiligen Praxisbereichen sammeln und im nächsten Jahr eine weitere Geschichte erstellen können.