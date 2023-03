Bad Mergentheim. Zu einer Rauchentwicklung in einer Biogaseinspeiseanlage in Bad Mergentheim kam es laut Polizei am Montagvormittag. Durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass Batterien in Brand geraten waren. Die Ursache hierfür sei noch unklar. Von einem Fremdverschulden sei aber nach Angaben der Polizei nach aktuellem Stand nicht auszugehen. Die Anlage wurde vom Netz genommen. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

