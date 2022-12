Basteln für den guten Zweck

Bad Mergentheim. Die Idee, Kinder und Familien bei der Gestaltung der Weihnachtskrippenlandschaft in der Schlosskirche einzubeziehen, entstand erstmals im Rahmen der Corona-Pandemie. In den zurückliegenden Jahren wurden Kinder, Familien und Interessierte dazu eingeladen, Engel und Sterne zu basteln. Die Aktion stieß jeweils auf ein reges Echo, so dass sie auch in diesem Jahr fortgeführt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinzu kommt die Überlegung, dieses Engagement dahingehend zu honorieren, dass Personen aus der Gemeinde für jedes Objekt eine Spende an ein Projekt entrichten, die Kindern zugutekommt.

Dieses Jahr dürfen Häuser gebastelt werden. Diese werden um die Weihnachtskrippe gruppiert und in den Tagen vor Heiligabend aufgebaut. Die Informationen zum Bau der Häuser liegen in der Schlosskirche und im Gemeindezentrum aus oder können über das Pfarramt Nord (Telefon 07931 / 959530; E-Mail Pfarramt.Bad-Mergentheim-Nord@elkw.de) bezogen werden.

Unter dem Eindruck der Pandemie und von Naturkatastrophen, Armut und den Kriegsschauplätzen in der Welt wird deutlich, wie wichtig ein geschützter Ort – und ein Dach über dem Kopf – auch für Kinder ist.

Es ist ein kleiner, doch wichtiger Beitrag für Kinder, der durch diese Aktion gleistet wird, so Pfarrerin Regina Korn. Besonders bemerkenswert ist es, dass bei diesem Projekt soziales Engagement, sozialpolitisches Weltbewusstsein und kreatives Tun miteinander verbunden werden. hjh