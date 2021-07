Basar für Orgelpfeifen und Infofahrt

Bad Mergentheim. Der Bau der neuen Orgel für das Münster St. Johannes schreitet mit großen Schritten voran. Nun ist es auch endlich möglich, Pfeifen der alten Münsterorgel Interessierten an einem Orgelpfeifenbasar gegen Spende anzubieten. Dieser findet am kommenden, Sonntag, 18. Juli, nach dem Gottesdienst ca. 11.30 Uhr vor der Marienkirche statt. Angeboten werden hierbei ganz unterschiedliche Pfeifenformen und Pfeifengrößen, aus Metall und Holz, offene, gedeckte und ganz besondere „Zungenpfeifen“. Auch Orgelwein bietet Mitglieder der Münstergemeinde an.

Am Freitag, 23. Juli, ist dann eine Orgelfahrt zu Orgelbau Rensch, Lauffen am Neckar geplant, bei der nun ganz konkret der Bau und Details der neuen Orgel gezeigt werden können. Abfahrt ist um 15.30 Uhr beim katholischen Gemeindehaus in der Marienstraße mit Fahrgemeinschaften. Für diese Fahrt ist eine Anmeldung bei Kirchenmusikdirektor Michael Müller, Telefon 07931 / 4811729 oder per E-Mail an michael.mueller@drs.de unbedingt erforderlich.