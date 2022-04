Barrierefreiheit der Großen Kreisstadt im Test

Krautheim/Bad Mergentheim. Der neue Vorstand des BSK Hohenlohe-Franken hat in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen, am 23. April beim BSK-Aktionstag in Bad Mergentheim die Barrierefreiheit der Kurstadt zu testen. Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus (hintere Reihe von links) Georg Kleiner, Jasmin Paul, Gabi Trabold-Jäger, Dieter Gronbach, Monika Leiser, Thomas Erl, Ünal Gökalp. (vordere Reihe): Patricia Rothengaß, Uwe Mehring, Alberto Marama und Klaus Schwab. Bild: BSK Hohenlohe-Franken

