Bands und Künstler für Auftritte gesucht

Bad Mergentheim. Ein Nachtbummel mit viel Live-Musik und weiteren Künstlern wird wieder in Bad Mergentheim geplant. Unter dem bekannten Titel „Bad Mergentheim klingt gut“ soll das musikalische Rahmenprogramm für das „Night-Shopping“ der Citygemeinschaft am Freitag, 27. Mai, stehen.

Zur Teilnahme sind wieder alle Musiker, Musik- und Gesangsgruppen, Bands, Chöre, Sänger, Musik-Schüler und Musik-Macher der Stadt Bad Mergentheim und der Umgebung sowie alle interessierten Straßenkünstler aufgerufen. Eine Anmeldung ist bis zum 31. März unbedingt notwendig.

Ende Mai sind die Türen bei zahlreichen teilnehmenden Geschäften und Häusern in der gesamten Kurstadt wieder bis 24 Uhr geöffnet. Für Unterhaltung ist gesorgt. Ab 17 Uhr gibt es an verschiedenen Plätzen Live-Musik. Junge Bands, erfahrene Chöre und Musikgruppen zeigen ihr Können.

Die Einzelhändler warten unterdessen mit vielen Attraktionen auf die Kunden und Besucher des Nachtbummels.

Wieder soll – wie auch in den Jahren vor der Corona-Krise – ein großes Open-air-Konzert in der Bad Mergentheimer Innenstadt auf die Beine gestellt werden.

In dem Wissen, dass die Stadt und die Region über eine Vielzahl an hörenswerten Musikern und Musikgruppen aller Altersklassen verfügen, hat der Arbeitskreis „Innenstadtbelebung“ der Citygemeinschaft einst die Idee entwickelt, die Musiker und Gesangeskünstler in die Innenstadt zu bitten, damit sie ihr Können einem bunten Publikum präsentieren – und ganz nebenbei natürlich Werbung in eigener Sache machen.

Am Freitag, 27. Mai, ist der nächste „Nachtbummel“ der Citygemeinschaft geplant und alle Bürger sind willkommen durch die Innenstadt und die geöffneten Geschäfte zu flanieren.

Die Idee lautet, schon ab etwa 17 Uhr Bürger, Interessierte sowie Gäste aus der Region mit viel Live-Musik in die Stadt zu locken – ganz nach dem Motto „Bad Mergentheim klingt gut – und stimmt fröhlich auf den Nachtbummel ein“.

Der Arbeitskreis möchte die Auftritte koordinieren, damit nicht alle zur gleichen Zeit am gleichen Platz spielen, versucht aber gewünschte Plätze der einzelnen Gruppen für ihren Auftritt zu berücksichtigen, ebenso wie die Spielzeiten.

Die Teilnahme an der Aktion „Bad Mergentheim klingt gut“ soll bis zum 31. März unter folgenden E-Mail-Adressen angemeldet werden: sascha.bickel@fnweb.de und marcel.stephan@bad-mergentheim.de.

Bei schlechtem Wetter ist es die Entscheidung der angemeldeten Gruppen den Auftritt kurzfristig abzusagen oder doch gut beschirmt aufzutreten. aki