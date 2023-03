Bald klafft eine „große Personallücke“

Bad Mergentheim. Ehrgeizige Pläne zur Stadtentwicklung verfolgt Oberbürgermeister Udo Glatthaar offenbar nicht nur im Hinblick auf die Landesgartenschau 2034. Das wurde beim Besuch des Betreuungsabgeordneten für den Landkreis Main-Tauber, MdB Dr. Sebastian Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen), deutlich. Themen waren die Projekte und Probleme des Heilbads.

Der grüne Bundestagsabgeordnete ist Finanzpolitiker und als solcher Mitglied im Haushalts- und im Finanzausschuss des Bundestags. Der Main-Tauber-Kreis ist zwar nicht sein Wahlkreis. Er kennt ihn jedoch sehr gut und hat ihn aus persönlicher Verbundenheit als Betreuungsabgeordneter übernommen. In Begleitung von Rainer Moritz und Thomas Tuschhoff informierte sich Dr. Schäfer bei Glatthaar über die aktuellen Herausforderungen.

Wie Glatthaar ausführte, hätten die kommunalen Aufgaben massiv zugenommen. Es sei ein Fehler gewesen, dass er zusätzlichen Personalbedarf zu wenig aufgezeigt habe. Bad Mergentheim habe zu spät damit begonnen, die Belegschaft zu verjüngen. Wenn nun die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand treten würden, entstehe eine große Personallücke. Durch den Fachkräftemangel sei sie schwer zu schließen, „obwohl wir fünf bis acht Auszubildende beschäftigen und im letzten Jahr allein in der Kernverwaltung zwölf neue Leute eingestellt haben“. Die Frage von Dr. Schäfer, ob die Stadt von der Möglichkeit Gebrauch mache, Arbeitsmarkt- und Leistungszulagen zu bezahlen, bejahte Glatthaar. Man konkurriere jedoch auch mit größeren Kommunen, Landkreisen und dem Regierungspräsidium, die höher bezahlte Stellen anbieten könnten. Von den Tarifpartnern wünscht sich der OB aber mehr Flexibilität und Differenzierungsmöglichkeiten, um Mitarbeitern attraktive Angebote machen zu können.

Die großen Energieversorgungsunternehmen wurden vom Wirtschaftsministerium nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gerettet. Er vermisse einen vergleichbaren Rettungsschirm für die kommunalen Stadtwerke, kritisierte Glatthaar. Die hätten einspringen müssen, nachdem Discount-Anbieter für Strom und Gas in Insolvenz gingen und die Versorgung einstellten. Dadurch gerieten sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auf die Flüchtlingsunterbringung und den Bedarf an Wohnraum angesprochen, wünschte sich der OB die Möglichkeit, am Ortsrand auch im Außenbereich Mehrfamilienhäuser bauen zu dürfen. In der Nachbarschaft zu Gewerbebetrieben sei dies wegen der Immissionen oft schwierig. Gewerbetreibende sähen ihre Existenz gefährdet, wenn ihre Nachbarn zum Beispiel wegen Lärm gegen sie vorgehen könnten.

Hier müssten die Bestimmungen gelockert werden, um eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Es sei ein Ziel, Gewerbebetriebe aus den Herrenwiesen zu verlagern und dort Bebauung zu ermöglichen. „Mir schwebt eine Subventionierung von Grundstücken mit Mehrfamilienhäusern vor“, bekräftige der OB. Der Abgeordnete lobte die Anstrengungen, mit Mehrfamilienhäusern Wohnraum zu schaffen. Wegen des demografischen Wandels, den gestiegenen Baukosten und dem Flächenbedarf sehe er neue Einfamilienhausgebiete dagegen kritisch.

Nebenbei fragte Dr. Schäfer auch nach dem Verkehrskonzept. Mit der Sperrung des Deutschordensplatzes und des Gänsmarkts wolle man verhindern, dass Autos mitten durch die historische Altstadt fahren, gleichzeitig aber gewährleisten, dass alle Ziele weiter mit dem Auto erreichbar bleiben, so Glatthaar. Er sei davon überzeugt, dass es im Süden der Stadt weitere Parkplätze brauche, damit der Einzelhandel existieren könne. Das sah Dr. Schäfer anders: „Aufenthaltsqualität schlägt Parkplätze.“