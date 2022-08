Bahnstrecke zwei Wochen lang gesperrt

Bad Mergentheim/Weikersheim. Die Westfrankenbahn modernisiert derzeit den Bahnhof Weikersheim. Von Montag, 29. August, bis Sonntag, 11. September, muss laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn, die am Wochenende verbreitet wurde, die Bahnstrecke zwischen Bad Mergentheim und Blaufelden für die Arbeiten komplett gesperrt werden. Die Bahn bietet Busse für die Fahrgäste. Aufgrund eines kurzfristig erhöhten Krankenstands in den Stellwerken fahren auf der Strecke zwischen Blaufelden und Crailsheim ebenfalls Busse statt Bahnen für die Fahrgäste. „Die Deutsche Bahn bittet ihre Fahrgäste für entstehende Einschränkungen um Entschuldigung“, so das Regionalbüro für Kommunikation der Deutschen Bahn AG in Stuttgart. db

