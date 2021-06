Bageno Raiffeisen übergibt tierische Geschenke in großer Anzahl

Bad Mergentheim. Hochwertiges Hunde-, Katzen- und Kaninchenfutter, Lederhalsbänder, ein Katzenbett und Streu, eine Hundedecke, Futternäpfe, Bälle und noch so einiges mehr türmten sich kürzlich im Eingangsbereich des Tierheims Bad Mergentheim auf. Da staunten die Tierpflegerinnen und Jasmin Paul, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Mergentheim und Umgebung, nicht schlecht, als die Bageno Raiffeisen in Person von Max Manthey, vor der Türe stand.

Durch eine Umstrukturierung des Sortimentes im Bageno Tierparadies Bad Mergentheim kam allerhand zusammen. Kurzerhand wurden die hochwertigen Waren zusammengepackt und gespendet. Die Details erzählt Max Manthey, Fachberater vom Tierparadies: „Es stand für uns als Unternehmen zu keiner Zeit zur Debatte, etwas zu entsorgen, wenn wir einen Tierschutzverein vor Ort haben, der mit kleinen Mitteln so großartige Arbeit leistet. Daher haben wir schnell die Bestände eingepackt und ins Tierheim gefahren. Die Tierpflegerinnen und Ehrenamtlichen sind mit Herz und Seele bei der Sache, da möchte die Bageno Raiffeisen eG natürlich gern unter die Arme greifen, um ihre wertvolle Arbeit zum Wohle der Tiere zu unterstützen.“

Dass im Tierheim stetig ein Bedarf an Futter- sowie Sachspenden herrscht, weiß die zweite. Vorsitzende Jasmin Paul aus Erfahrung. Denn täglich gibt es zahlreiche große und kleine Mägen zu füllen. Doch wer das Gelände unterhalb von Burg Neuhaus kennt, weiß, es steht nur sehr eingeschränkt Stauraum zur Verfügung. Zudem werden nur bestimmte Futtersorten gefüttert, um einen ständigen Wechsel für die Hunde, Katzen und Kaninchen zu vermeiden. Und für Tiere mit Futtermittelunverträglichkeiten oder Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes wird zudem regelmäßig hochwertiges Spezialfutter benötigt. „Trotzdem sind wir für jede noch so kleine Unterstützung dankbar“, erklärt Jasmin Paul. Die Überraschung des Bad Mergentheimer Unternehmens Bageno sei nach beinahe einjähriger Futterpatnerschaft mehr als gelungen. „Hier wissen wir, dass wir Spenden bekommen, die auf die Bedürfnisse unserer Schützlinge zugeschnitten sind. Dafür möchte ich mich nicht nur im Namen unserer Fellnasen, sondern auch im Namen des gesamten Vorstands von Herzen bedanken. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass Firmen vor Ort buchstäblich so tierisch engagiert sind.“ Wer ebenfalls helfen wolle – egal ob mit Zeit-, Futter- oder Geldspenden –, könne sich gern jederzeit mit dem Tierheim-Team in Verbindung setzen. „Denn nur gemeinsam können wir den Tierschutz im Main-Tauber-Kreis voranbringen, dessen Dreh- und Angelpunkt in etwa zwei Jahren der bezugsfertige, zu 100 Prozent tierschutzkonformen Tierheim-Neubau sein soll.“ Kontakt: Telefon 07931/44960 (Name, Nummer und Anliegen unbedingt auf den Anrufbeantworter sprechen) oder E-Mail an info@tierheim-mergentheim.de. Erste Informationen zu Vermittlungstieren, Futterspenden und ehrenamtlichem Engagement gibt’s auf www.tierheim-mergentheim.de. thmgh