Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Politik - Umfrage unter Grünen-Vertretern in der Region Odenwald-Tauber zur Nominierung von Annalena Baerbock / „Mangelnde Regierungserfahrung kein Manko“ Baerbock wird Kanzleramt zugetraut

Was sagen die Grünen in der Region Odenwald-Tauber zu Annalena Baerbock und deren Kür zur Kanzlerkandidatin ihrer Partei? Und was zur Rolle von Robert Habeck? Wir haben uns umgehört. . .